Зотько может перебраться в Армению
Защитником активно интересуется клуб Урарту
fckryvbas.com
Украинский защитник Иван Зотько, который на днях покинул "Кривбасс", может продолжить карьеру в Армении.
Как пишет "Спортивка", активный интерес к игроку проявляет армянский клуб "Урарту", и очень вероятно, что именно в этой команде окажется украинец.
Напомним, что 3 января
Также отметим, что за "Урарту" играют украинцы Дмитрий Хлебас, Евгений Цымбалюк и Вадим Парамонов.
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Источник:Спортивка
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