Зотько может перебраться в Армению

Украинский защитник Иван Зотько, который на днях покинул "Кривбасс", может продолжить карьеру в Армении.

Как пишет "Спортивка", активный интерес к игроку проявляет армянский клуб "Урарту", и очень вероятно, что именно в этой команде окажется украинец.

Напомним, что 3 января Зотько покинул "Кривбасс" . Клуб и игрок прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Также отметим, что за "Урарту" играют украинцы Дмитрий Хлебас, Евгений Цымбалюк и Вадим Парамонов.