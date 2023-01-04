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Зотько может перебраться в Армению

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Защитником активно интересуется клуб Урарту

Зотько может перебраться в Армению

fckryvbas.com

Новина українською

Украинский защитник Иван Зотько, который на днях покинул "Кривбасс", может продолжить карьеру в Армении.

Как пишет "Спортивка", активный интерес к игроку проявляет армянский клуб "Урарту", и очень вероятно, что именно в этой команде окажется украинец.

Напомним, что 3 января Зотько покинул "Кривбасс". Клуб и игрок прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон.

Также отметим, что за "Урарту" играют украинцы Дмитрий Хлебас, Евгений Цымбалюк и Вадим Парамонов.

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В статье: Иван Зотько
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Источник:
Спортивка

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