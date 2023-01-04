Снова более полутысячи ликвидированных. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 3 января
Данные Генштаба ВСУ по поводу потерь врага
Луганська ОВА
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 108910 (+720) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 6106 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 2039 (+6) ед,
- РСЗО – 424 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 215 (+1) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 270 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3),
- крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4745 (+10) ед,
- специальная техника – 181 (+0).
Данные уточняются.
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