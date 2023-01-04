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Снова более полутысячи ликвидированных. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 3 января

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Данные Генштаба ВСУ по поводу потерь врага

Снова более полутысячи ликвидированных. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 3 января

Луганська ОВА

UA-Футбол
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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 108910 (+720) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3038 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 6106 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 2039 (+6) ед,
  • РСЗО – 424 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 215 (+1) ед,
  • самолетов – 283 (+0) ед,
  • вертолетов – 270 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1842 (+3),
  • крылатые ракеты ‒ 723 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4745 (+10) ед,
  • специальная техника – 181 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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