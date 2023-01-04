Склады, техника, сотни 200-х и 300-х россиян. Генштаб – об успехах ВСУ на Запорожском направлении
Оперативная информация по состоянию на 06:00 04.01.2023 по поводу российского вторжения
New York Times
Как сообщает Генштаб в утренней сводке, враг продолжает нести потери. В частности, подтверждено поражение противника 2 января в районах населенных пунктов Токмак, Мелитополь, Бердянск, Пологи и Васильевка Запорожской области.
Были уничтожены 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, поражены 2 пункта дислокации оккупантов, ликвидированы и ранены до 260 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.
Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА оккупантов.
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