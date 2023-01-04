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Дрожали окна. Во временно оккупированном Севастополе были слышны звуки взрывов

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Дрожали окна. Во временно оккупированном Севастополе были слышны звуки взрывов

krymua

Новина українською

Утром 4 января в оккупированном Севастополе были слышны взрывы. По информации от очевидцев, они прозвучали около 5 часов в районе аэродрома Бельбек. "Район Фруктового: громыхнуло так, что окна задрожали". Также соответствующие звуки услышали в районе Солдатского пляжа.

Оккупационные власти позже отреагировали на сообщения о возможном "хлопке": "Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека", – написал местный гауляйтер Развожаев.

Отметим, что поздно вечером 3 января в Сети писали о взрывах в Симферополе и Бахчисарае, однако в "оперативной службе" орков заявили, что "все спокойно", "ничего опасного не зафиксировано", никакого "хлопка нет", а "ПВО даже не срабатывала".

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В статье: война с россией
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