WSJ: Украина создала свой аналог системы, на которую США потратили десятилетия и миллиарды долларов

Украина создала свой недорогой упрощенный аналог электронной системы управления войсками, на которую Соединенные Штаты Америки потратили десятилетия работы и миллиарды долларов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Речь о виртуальной сети Delta, через спутники и специальное программное обеспечение она координирует разведывательные данные, работу истребителей, беспилотников и оружия. "Это придает действиям украинской армии интеллект, координацию и точность, чтобы удачно маневрировать вокруг многочисленных, но неуклюжих российских сил", – пишет The Wall Street Journal.

Конечно, украинская система пока далека от более сложного аналога США. В то же время, западные специалисты говорят, что успех Украины в создании этой системы на лету дает Западу ценные уроки, особенно в контексте необходимости экспериментировать и привлекать невоенных экспертов. Американское издание называет это подходом "снизу-вверх", напоминающим создание инноваций в гаражах Кремниевой долины.

Delta обеспечивает объемное понимание пространства боя в режиме реального времени, интегрирует информацию о противнике от различных сенсоров и источников, в том числе разведданных. Они появляются на цифровой карте, не требуют дополнительных настроек и могут работать на любом устройстве. В Delta интегрированы чат-боты, разработанные Минцифрой ("Враг") и СБУ (STOP Russian War). Платформа создана по стандартам НАТО и совместима с аналогичными решениями, которые используют армии стран-членов Альянса.

В октябре 2022 года Delta представили на закрытом мероприятии НАТО Tide Sprint. К разработке был повышенный интерес со стороны участников мероприятия.