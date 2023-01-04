Чудом не попали в многоэтажку. Россияне обстреляли Запорожье ракетами С-300
Проклятые нелюди
Тимошенко Телеграм-канал
В одном из районов Запорожья повреждения получили многоэтажные дома, в них вылетели окна и разрушены балконы из-за террора российской федерации.
Кроме того, пострадало здание детского сада. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Также с деталями по ситуации выступил заместитель Главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко:
"Ракетный удар по городу. Враг применил ракеты С-300. Оккупанты ударили по объекту инфраструктуры. 1 человек получил ранения. На месте удара возник пожар, разрушены два складских здания. Взрывной волной поврежден 5-этажный жилой дом и припаркованные рядом автомобили. Работы по ликвидации последствий продолжаются".
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