Федерация хоккея Украины обвиняет местных чиновников в уничтожении арены в Дружковке

Федерация хоккея Украины обвиняет местных чиновников в Дружковке, не позволивших сохранить хоккейную арены многократного чемпиона страны, "Донбасса".

В заявлении на своем официальном сайте ФХУ утверждает, что полгода назад руководство Федерации планировало перевезти с арены в один из безопасных украинских городов оборудование. Процедура эквакуации началась еще летом. В начале осени удалось вывезти ледовый комбайн и некоторые комплектующие. Остальное оборудование – ледогенерирующий агрегат, систему вентиляции, борты – планировалось перевезти позже.

Однако разрешение на вывоз получить не удалось. Начальник Дружковской военной администрации Сергей Боевский и директор коммунального предприятия "Дружковская ледовая арена" Юлия Фомиченко мотивировали свое решение верой в ВСУ.