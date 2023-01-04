Федерация хоккея Украины обвиняет местных чиновников в уничтожении арены в Дружковке
Утверждают, что не разрешили вывезти оборудование из арены
Фото: hcdonbass.com / Автор невідомий
Федерация хоккея Украины обвиняет местных чиновников в Дружковке, не позволивших сохранить хоккейную арены многократного чемпиона страны, "Донбасса".
В заявлении на своем официальном сайте ФХУ утверждает, что полгода назад руководство Федерации планировало перевезти с арены в один из безопасных украинских городов оборудование. Процедура эквакуации началась еще летом. В начале осени удалось вывезти ледовый комбайн и некоторые комплектующие. Остальное оборудование – ледогенерирующий агрегат, систему вентиляции, борты – планировалось перевезти позже.
Однако разрешение на вывоз получить не удалось. Начальник Дружковской военной администрации Сергей Боевский и директор коммунального предприятия "Дружковская ледовая арена" Юлия Фомиченко мотивировали свое решение верой в ВСУ.
Напомним, что вечером 2 января из-за российского ракетного удара
Популярное сейчас
- Украинец признан тренером года в экзотической Камбодже
- Кубок короля. Касереньо - Реал 0:1. Лунин не ошибся, Мадрид отбыл номер
- Тоттенхэм сделал предложение по Малиновскому
- Россияне ночью атаковали Киев дронами с надписью "С Новым годом"
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО