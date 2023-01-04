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Федерация хоккея Украины обвиняет местных чиновников в уничтожении арены в Дружковке

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(3 голосов)

Утверждают, что не разрешили вывезти оборудование из арены

Федерация хоккея Украины обвиняет местных чиновников в уничтожении арены в Дружковке

Фото: hcdonbass.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Федерация хоккея Украины обвиняет местных чиновников в Дружковке, не позволивших сохранить хоккейную арены многократного чемпиона страны, "Донбасса".

В заявлении на своем официальном сайте ФХУ утверждает, что полгода назад руководство Федерации планировало перевезти с арены в один из безопасных украинских городов оборудование. Процедура эквакуации началась еще летом. В начале осени удалось вывезти ледовый комбайн и некоторые комплектующие. Остальное оборудование – ледогенерирующий агрегат, систему вентиляции, борты – планировалось перевезти позже.

Однако разрешение на вывоз получить не удалось. Начальник Дружковской военной администрации Сергей Боевский и директор коммунального предприятия "Дружковская ледовая арена" Юлия Фомиченко мотивировали свое решение верой в ВСУ.

Напомним, что вечером 2 января из-за российского ракетного удара пострадала арена "Альтаир", которая, скорее всего, не подлежит восстановлению. Она была построена в октябре 2013 года.

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В статье: Альтаир
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Комментарии (1)
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meser81 (Кам'янець)
04.01.2023 в 10:59
Як там "сільнєйшая єдіная ліга" для "Донбасу"? Не беруть Колєснікова знову грати у мхл, нє?
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