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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена раздается во всех областях

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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена раздается во всех областях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 10:36 по киевскому времени тревога начала распространяться по всем городам и областям Украины.

Сообщается, что сирена раздается из-за активности ракетоносителей МиГ-31К – потенциальных носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

Три МиГ-31К взлетели с российской авиабазы в Беларуси, вместе с "ДРЛО А-50У ВКС РФ".

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В статье: война с россией Воздушная тревога сирена
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