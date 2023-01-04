В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена раздается во всех областях
Не пренебрегайте правилами двух стен, а лучше пройдите в укрытие
Getty Images / Global Images Ukraine
В 10:36 по киевскому времени тревога начала распространяться по всем городам и областям Украины.
Сообщается, что сирена раздается из-за активности ракетоносителей МиГ-31К – потенциальных носителей гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую украинские средства ПВО не могут перехватить. Поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.
Три МиГ-31К взлетели с российской авиабазы в Беларуси, вместе с "ДРЛО А-50У ВКС РФ".
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