Игрок команды NFL пережил остановку сердца во время матча. Он остается в критическом состоянии

Игрок команды по американскому футболу "Баффало Биллс" Дамар Хэмлин находится в больнице после остановки сердца прямо во время матча.

Событие произошло в поединке с "Цинцинатти Бенгаллс". После столкновения Хэмлин встал с газона, поправил шлем, но тут же снова упал. 24-летнему спортсмену сразу была оказана помощь. Игрока забрала скорая, выехавшая прямо на поле.

Вчера вечером клуб Хэмлина сообщил, что он находится в отделении интенсивной терапии Медицинского университета Цинцинатти в критическом состоянии.