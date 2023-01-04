Игрок команды NFL пережил остановку сердца во время матча. Он остается в критическом состоянии
Борьба за его жизнь продолжается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок команды по американскому футболу "Баффало Биллс" Дамар Хэмлин находится в больнице после остановки сердца прямо во время матча.
Событие произошло в поединке с "Цинцинатти Бенгаллс". После столкновения Хэмлин встал с газона, поправил шлем, но тут же снова упал. 24-летнему спортсмену сразу была оказана помощь. Игрока забрала скорая, выехавшая прямо на поле.
Вчера вечером клуб Хэмлина сообщил, что он находится в отделении интенсивной терапии Медицинского университета Цинцинатти в критическом состоянии.
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