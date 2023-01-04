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Надежда киевлян в атаке. Сегодня День рождения у форварда Динамо

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Ему исполняется 21 год

Надежда киевлян в атаке. Сегодня День рождения у форварда Динамо

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Владислав Андреевич Ванат родился 4 января 2002 года в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область). Нападающий является воспитанником "Динамо", за которое играл с 2015 по 2019 год в Детско-юношеской футбольной лиге Украины.

В сезоне 2018/19 форвард дебютировал за киевский клуб в чемпионатах Украины среди юношеских и молодёжных команд. В том же сезоне он вместе с коллективом добыл золотые медали. Кроме того, Владислав принимал участие в розыгрышах Юношеской лиги УЕФА.

Его дебют за основную команду "Динамо" состоялся 9 мая 2021 года в матче против "Колоса" (3:0). За три дня до этого он заключил с "бело-синими" долгосрочный контракт. Затем он полгода провел в аренде в одесском "Черноморце".

Прошлой зимой форвард вернулся в "Динамо" и стал полноценным игроком основы, ярко проявив себя во время благотворительных матчей, В новом официальном сезоне он является одним из лучших бомбардиров команды с 6-ю мячами.

За молодежную сборную Украины Ванат провел 10 поединков и отметился тремя забитыми мячами.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Ванат
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