США и Израиль работают над срывом поставок иранских дронов армии РФ

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Белый дом обсуждает с новыми властями Израиля рычаги влияния, чтобы сорвать поставки дронов из Ирана в РФ. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы, несомненно, обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские технологии БПЛА, а также их распространение по всему миру, включая Россию".

Он подчеркнул, что в настоящее время США уже применяют имеющиеся опции, чтобы помешать властям Ирана поставлять вооружение в другие страны. Были введены санкции против лиц, причастных к поставкам оружия. Кроме того, американская сторона продолжает отслеживать цели новых санкций.