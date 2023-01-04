США и Израиль работают над срывом поставок иранских дронов армии РФ
Спасибо партнерам
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Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Белый дом обсуждает с новыми властями Израиля рычаги влияния, чтобы сорвать поставки дронов из Ирана в РФ. Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы, несомненно, обсуждали с нашими израильскими партнерами угрозу, которую представляют иранские технологии БПЛА, а также их распространение по всему миру, включая Россию".
Он подчеркнул, что в настоящее время США уже применяют имеющиеся опции, чтобы помешать властям Ирана поставлять вооружение в другие страны. Были введены санкции против лиц, причастных к поставкам оружия. Кроме того, американская сторона продолжает отслеживать цели новых санкций.
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