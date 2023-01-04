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ВМС ВСУ озвучили, сколько кораблей РФ дежурит в морях. В ОК Юг сказали, когда ждут новую ракетную атаку

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ВМС ВСУ озвучили, сколько кораблей РФ дежурит в морях. В ОК Юг сказали, когда ждут новую ракетную атаку

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Военно-морские силы Вооруженных сил Украины заявляют, что по состоянию на 04.01.2023: в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет.

За сутки, в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 23 судна, из них 5 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 18 судов, из них 6 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

В то же время в ОК "Юг" рассказали, когда Россия может устроить новую массированную ракетную атаку на Украину. "Следующую ракетную атаку мы ожидаем в районе православного Рождества", – сказала Наталья Гуменюк. Она отметила, что внимательными необходимо быть каждый день, а не только 7 января, потому что у агрессора еще остается запас дронов-камикадзе.

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В статье: война с россией ОК Юг ОК Південь Наталья Гуменюк
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