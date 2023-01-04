Защитник Азовстали Дианов оплатил протезирование героя Бахмута

Герой Азовстали морской пехотинец Михаил Дианов передал более 2 млн грн на операцию для героя обороны Бахмута Романа Григоряна в США. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Благодаря вашей помощи мне, Роману Григоряну в эти дни в Миннеаполисе (США) ставят качественные бионические протезы. На это я передал чуть больше 2 млн грн из ваших донатов. Если точно, 52 313 долларов. Узнал я о его потребности, когда сам был на операции в США. В Вашингтоне услышал его историю".

Роман Григорян сражался на восточном направлении в рядах 14-й бригады имени Князя Романа. В июле под Бахумтом он попал под обстрел кассетными боеприпасами и потерял правую руку и правую ногу.

"Это один из тысяч героев войны. Роман Григорян. Он из Хмельнитчины, почти земляк. Ваша помощь мне теперь позволит Роману ходить и обнимать дочь. Надеюсь, нам еще представится возможность пообщаться лично".