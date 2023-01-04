  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Защитник Азовстали Дианов оплатил протезирование героя Бахмута
В тренде

Защитник Азовстали Дианов оплатил протезирование героя Бахмута

Общие новости
(1 голосов)

Операцию делали в США

Защитник Азовстали Дианов оплатил протезирование героя Бахмута

Шахтер-

Новина українською

Герой Азовстали морской пехотинец Михаил Дианов передал более 2 млн грн на операцию для героя обороны Бахмута Романа Григоряна в США. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Благодаря вашей помощи мне, Роману Григоряну в эти дни в Миннеаполисе (США) ставят качественные бионические протезы. На это я передал чуть больше 2 млн грн из ваших донатов. Если точно, 52 313 долларов. Узнал я о его потребности, когда сам был на операции в США. В Вашингтоне услышал его историю".

Роман Григорян сражался на восточном направлении в рядах 14-й бригады имени Князя Романа. В июле под Бахумтом он попал под обстрел кассетными боеприпасами и потерял правую руку и правую ногу.

"Это один из тысяч героев войны. Роман Григорян. Он из Хмельнитчины, почти земляк. Ваша помощь мне теперь позволит Роману ходить и обнимать дочь. Надеюсь, нам еще представится возможность пообщаться лично".

Читайте такжеЗащитник Азовстали Михаил Дианов успешно перенес операцию, Шахтер покрыл все расходы

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Герои Украины Михаил Дианов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ol-g (Одесса)
04.01.2023 в 13:05
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
04.01.2023 в 13:06
Thanks!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде