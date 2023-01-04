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ГУР: Россия передислоцирует в Крым новые военные подразделения

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Чтобы удержать оккупированные территории

ГУР: Россия передислоцирует в Крым новые военные подразделения

ГУР

Новина українською

В комментарии Укринформу представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк отметил, что россияне прилагают все усилия, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым:

"В этом заключалась их идея захвата Донецкой области, побережья Азовского моря, также в их планах было отрезать Украину от Черного моря. Но страна-оккупант не смогла реализовать никаких планов в Украине. Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, небезопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории".

Захватчики стягивают на север Крыма новые военные подразделения. Также они продолжают строить оборонительные сооружения как на севере временно оккупированного полуострова, так и на временно оккупированной Херсонской области. "Они проигрывают, поэтому создают защитные сооружения там, где могут, понимая, что им придется вести на этих рубежах боевые действия", – подытожил Андрей Черняк.

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В статье: война с россией ГУР
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Источник:
ГУР

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