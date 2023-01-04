Сегодня юбилей у Калитвинцева-младшего
Сын известного украинского тренера
Фото: ФК Олександрія
Владислав Юрьевич Калитвинцев родился 4 января 1993 года, сегодня ему исполняется 30 лет. В данный момент полузащитник защищает цвета "Александрии". Выступал за юношеские и молодёжную сборные Украины. Владислав - сын Юрия Калитвинцева, известного украинского игрока и тренера.
Калитвинцев - воспитанник киевского футбола. Начал заниматься футболом в команде "Евробис", позднее перешёл в ДЮФШ "Динамо" имени Валерия Лобановского. Дебютировал в "Динамо-2" 17 апреля 2009 в матче против "Закарпатье" (1:1). Дебют за основную команду киевлян припал на игру против запорожского "Металлурга" (3:0) 9 мая 2010 года.
В составе "бело-синих" (с 2009 по 2019 годы) он один раз брал чемпионат Украины и дважды Кубок страны.
На протяжении своей карьеры он также выступал в чешском "Словане", одесском "Черноморце", киевском "Арсенале", "черниговской "Десне" и луганской "Заре". На его счету 4 гола в 21 матче за сборную Украины U-21.
Кроме того, сегодня отмечает День рождения еще один воспитанник киевского "Динамо".
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