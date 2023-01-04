  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кулеба – о сроках поставки Patriot, дате нового Рамштайна и перспективе получения западных танков
В тренде

Кулеба – о сроках поставки Patriot, дате нового Рамштайна и перспективе получения западных танков

Общие новости
(1 голосов)

Важные детали

Кулеба – о сроках поставки Patriot, дате нового Рамштайна и перспективе получения западных танков

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" по вооруженной поддержке Украины состоится в ближайшее время. Об этом он сказал на онлайн-брифинге 4 января.

Кулеба также назвал группы вооружения, в которых сейчас больше всего нуждается украинское войско. По его словам, в первую очередь это системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы к ним. Ведутся переговоры не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotal. Украина также заинтересована в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и Vulcan, переносных зенитно-ракетных комплексов типа Stinger и других, а также артиллерийских снарядов всех калибров. Сейчас Украина работает с партнерами по выходу на новый уровень обеспечения вооруженных сил артиллерийскими системами и бронированной техникой всех типов.

"Президент Зеленский и его дипломатическая команда интенсивно работает над новыми решениями по поставке новых типов западного оружия. Речь идет, прежде всего, о поставках танков западного образца и другой бронетехники. В 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м. Я могу только подтвердить слова, что так и будет, но всему свое время. Ждите новости".

По его словам, "вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь". Кулеба также подчеркнул, что сейчас идет работа по получению танков Leopard.

При этом анонсированная и обещанная США система Patriot прибудет в Украину в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась.

Читайте такжеРоссияне разбомбили ледовую арену в Дружковке. Кулеба пригласил всех поклонников "спорта вне политики" посетить объект

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Дмитрий Кулеба Рамштайн Patriot
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде