Кулеба – о сроках поставки Patriot, дате нового Рамштайна и перспективе получения западных танков

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что следующее заседание в формате "Рамштайн" по вооруженной поддержке Украины состоится в ближайшее время. Об этом он сказал на онлайн-брифинге 4 января.

Кулеба также назвал группы вооружения, в которых сейчас больше всего нуждается украинское войско. По его словам, в первую очередь это системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы к ним. Ведутся переговоры не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAMS, IRIS-T, Crotal. Украина также заинтересована в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и Vulcan, переносных зенитно-ракетных комплексов типа Stinger и других, а также артиллерийских снарядов всех калибров. Сейчас Украина работает с партнерами по выходу на новый уровень обеспечения вооруженных сил артиллерийскими системами и бронированной техникой всех типов.

"Президент Зеленский и его дипломатическая команда интенсивно работает над новыми решениями по поставке новых типов западного оружия. Речь идет, прежде всего, о поставках танков западного образца и другой бронетехники. В 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м. Я могу только подтвердить слова, что так и будет, но всему свое время. Ждите новости".

По его словам, "вскоре украинское войско будет иметь дополнительную броневую и огневую мощь". Кулеба также подчеркнул, что сейчас идет работа по получению танков Leopard.

При этом анонсированная и обещанная США система Patriot прибудет в Украину в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась.