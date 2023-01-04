NYT: Для защиты от дешевых БПЛА Украина вынуждена использовать гораздо более дорогие ракеты

Украине приходится тратить дорогие ракеты, предоставленные западными партнерами, на защиту территории от дешевых иранских дронов-камикадзе Shahed, как сообщает The New York Times.

"Производство иранских беспилотников может стоить всего $20 000, в то время как стоимость запуска одной из ракет класса "земля-воздух", используемых Украиной, может изменяться от $140 000 для С-300 советской эпохи до $500 000 для NASAMS американского производства", – отметил глава украинской консалтинговой компании "Мольфар" Артем Старосек.

По мнению экспертов, такой дисбаланс может пойти на пользу России и дорого обойтись Украине и ее союзникам.

При этом важно понимать, что сбить дрон стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию. Также банально следует помнить, что так Украина спасает человеческие жизни.