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NYT: Для защиты от дешевых БПЛА Украина вынуждена использовать гораздо более дорогие ракеты

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Правда, это очень комплексный вопрос

NYT: Для защиты от дешевых БПЛА Украина вынуждена использовать гораздо более дорогие ракеты

Фото из свободных источников

Новина українською

Украине приходится тратить дорогие ракеты, предоставленные западными партнерами, на защиту территории от дешевых иранских дронов-камикадзе Shahed, как сообщает The New York Times.

"Производство иранских беспилотников может стоить всего $20 000, в то время как стоимость запуска одной из ракет класса "земля-воздух", используемых Украиной, может изменяться от $140 000 для С-300 советской эпохи до $500 000 для NASAMS американского производства", – отметил глава украинской консалтинговой компании "Мольфар" Артем Старосек.

По мнению экспертов, такой дисбаланс может пойти на пользу России и дорого обойтись Украине и ее союзникам.

При этом важно понимать, что сбить дрон стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию. Также банально следует помнить, что так Украина спасает человеческие жизни.

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В статье: война с россией The New York Times дрон-камикадзе Shahed-136
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Источник:
NYT

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