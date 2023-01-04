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Буданов: Украина планирует весной большое контрнаступление. Бои будут "самыми жаркими"

Общие новости
(3 голосов)

Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса

Буданов: Украина планирует весной большое контрнаступление. Бои будут "самыми жаркими"

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Весной Украина планирует "серьезное" контрнаступление, и боевые действия на линии фронта в марте будут "самыми жаркими".

Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью ABC News, сообщает Ліга.нет.

"Тогда [мы увидим больше] освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса", – заявил он.

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Начальник ГУР поблагодарил американцев и других союзников за всю помощь и попросил их продолжать поддерживать Украину.

"Я обещаю, что теперь это (вероятно, имеет в виду победу над оккупантами. — ред.) не займет много времени, и каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда ушел каждый цент. Вместе мы изменим этот мир", – обратился Буданов к союзникам.

Глава ГУР ожидает, что в ближайшее время США отправят для ВСУ боевые бронированные машины Bradley: "Мы их ждем. Очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений".

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В статье: война с россией Кирилл Буданов
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Комментарии (3)
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филанкрот (donetsk)
04.01.2023 в 16:40
Навіщо ти державні секрети розголошуєш!
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Romerik (YNWA)
04.01.2023 в 17:08
Поки бовдуром виглядаєш ти, якщо за 9 місяців досі не зрозумів як працює наше ІПСО і яку тактику (воєнну і інформаційну) ми використовуємо під час великих наступів
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филанкрот (donetsk)
04.01.2023 в 16:40
ти бовдур,кирюша
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