В Васильевке Запорожской области уничтожена военная комендатура оккупантов – ВИДЕО
Очередная бавовна проросла на Запорожье
фото из соцсетей
4 января во временно оккупированной Василевке Запорожской области была уничтожена военная комендатура россиян.
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Также информацию подтверждают и местные коллаборанты в соцсетях.
Мэр сообщил, что 4 января российские захватчики жалуются на украинских защитников в Запорожском направлении за "прожарку" военной комендатуры в городе Василевка.
Федоров пишет, что погибших и пострадавших рашистов несколько десятков.
"Ждем хороших новостей от Генштаба! Слава ВСУ!" – добавил городской голова Мелитополя.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лунин: Я страдаю и жду в Реале уже три года. Но не для того, чтобы уйти
- Агуэро: Месси злился на меня из-за то, что я много пил после победы на ЧМ-2022
- Чудом не попали в многоэтажку. Россияне обстреляли Запорожье ракетами С-300
- "Действия, направленные на разграбление Украины". Президента Ингульца внесли в Миротворец
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн