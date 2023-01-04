В Васильевке Запорожской области уничтожена военная комендатура оккупантов – ВИДЕО

4 января во временно оккупированной Василевке Запорожской области была уничтожена военная комендатура россиян.

Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Также информацию подтверждают и местные коллаборанты в соцсетях.

Мэр сообщил, что 4 января российские захватчики жалуются на украинских защитников в Запорожском направлении за "прожарку" военной комендатуры в городе Василевка.

Федоров пишет, что погибших и пострадавших рашистов несколько десятков.

"Ждем хороших новостей от Генштаба! Слава ВСУ!" – добавил городской голова Мелитополя.