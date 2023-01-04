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Подтвержден удар ВСУ в районе Токмака. 80 убитых и раненых оккупантов, - сводка Генштаба за 4 января

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Сводка Генштаба по положению на фронтах за 4 января

Подтвержден удар ВСУ в районе Токмака. 80 убитых и раненых оккупантов, - сводка Генштаба за 4 января

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 4 января.

Продолжаются триста пятнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Враг продолжает перемещать в районы ведения боевых действий личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. Кроме железнодорожных перевозок, использует военно-транспортную и гражданскую авиацию.

В течение текущих суток противник нанес 3 ракетных удара по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области, совершил 9 авиационных ударов и 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

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Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение в Купянском направлении. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – ведет оборону. Проводит инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильна, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасиловка - Сумской и Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка, Фиголовка и Двухлетняя на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелов из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы 15 населенных пунктов. Среди них – Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестово Харьковской области и Ивановка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 30 населенных пунктов. В частности это - Спорное, Берестовое, Веселое, Бахмут, Часов Яр, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огненное поражение оккупантов попали Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более 40 населенных пунктов. Не прекращает терроризировать мирное население городов и сел вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов российских оккупантов пострадала гражданская инфраструктура Дорожнянки, Железнодорожного, Белогорья, Лукьяновского и Каменского Запорожской области и Гавриловки, Дудчан, Ивановки, Антоновки и Днепровского Херсонской области.

В Луганске, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы, оккупанты лечат более 100 наемников частной военной компании "Вагнер".

Относительно потерь врага. Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми.

Наша авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки произвели огневое поражение пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и военной техники и состава боеприпасов врага.

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В статье: война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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