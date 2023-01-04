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Данилов напомнил, что ни одна разведка мира не давала Украине шансов выстоять в войне с Россией

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Комментарий секретаря СНБО

Данилов напомнил, что ни одна разведка мира не давала Украине шансов выстоять в войне с Россией

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Никакая разведка мира не давала Украине шансов в войне против России. Об этом напомнил генеральный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Представители "различных спецструктур" стран-партнеров приезжали в Киев и прогнозировали оккупацию Украины, ликвидацию высшего военно-политического руководства, концлагеря и фильтрационные лагеря, сказал Данилов.

"Это то, что они нам говорили. Я им отвечал, что вы просто нас не знаете. Такого не будет. Хочу, чтобы у вас было понимание: ни одна разведка мира, ни одна страна не давала нам шанса от слова совсем. Они все считали, что у нас нет таких способностей, и их очень раздражало, когда мы говорили, что этого не будет, потому что вы нас не знаете, они постоянно считали, что мы такие же, как русские, это была глубокая ошибка всех без исключения – и наших партнеров, и наших не партнеров, которые сегодня уже становятся партнерами", – отметил секретарь СНБО.

Добавим, что глава украинской разведки Буданов прогнозирует на 2023-й год победу Украины в войне с Россией.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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