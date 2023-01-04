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Буданов рассказал о болезни Путина. Глава ГУР прогнозирует смерть российского диктатора после их поражения в войне

Общие новости
(1 голосов)

По данным Кирилла Буданова, у президента России – рак

Буданов рассказал о болезни Путина. Глава ГУР прогнозирует смерть российского диктатора после их поражения в войне

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о состоянии здоровья российского диктатора Владимира Путина. Как заметил Буданов, руководитель России болен раком.

"Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро", - цитируют Буданова украинские СМИ.

Разведчик считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины в войне с Россией: "Эта война должна закончиться его смерти... Мы ее выигрываем в 2023 году". Буданов утверждает, что со гибелью Путина в России начнется процесс трансфера власти. Бояться этого, говорит Буданов, не следует, ведь это пойдет на пользу всему миру.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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филанкрот (donetsk)
04.01.2023 в 19:09
і яка різниця,помре чи ні,якщо його таке саме пуйло і замінить
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филанкрот (donetsk)
04.01.2023 в 19:08
От брехло.Вже прогнозував,що Україна мала перемогти минулого року.Тепер прогнрз змінився
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