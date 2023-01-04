Буданов рассказал о болезни Путина. Глава ГУР прогнозирует смерть российского диктатора после их поражения в войне

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о состоянии здоровья российского диктатора Владимира Путина. Как заметил Буданов, руководитель России болен раком.

"Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро", - цитируют Буданова украинские СМИ.

Разведчик считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины в войне с Россией: "Эта война должна закончиться его смерти... Мы ее выигрываем в 2023 году". Буданов утверждает, что со гибелью Путина в России начнется процесс трансфера власти. Бояться этого, говорит Буданов, не следует, ведь это пойдет на пользу всему миру.