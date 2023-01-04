Дипломатический фронт. Зеленский провел разговор с Премьер-министром Дании
Мэтте Фредериксена было ознакомлено с ситуацией на фронте
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4-го января, провел разговор с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном. Президент Украины подробно ознакомил его с ситуацией на фронте.
Стороны обсудили оборонные потребности Украины на фоне вызовов и угроз России. Скоординировали дальнейшие шаги по укреплению партнерства наших государств.
Отметим, что ранее Кирилл Буданов рассказал о болезни российского диктатора.
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Источник:https://t.me/meta_ukr/50552
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