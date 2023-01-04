Дипломатический фронт. Зеленский провел разговор с Премьер-министром Дании

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4-го января, провел разговор с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном. Президент Украины подробно ознакомил его с ситуацией на фронте.

Стороны обсудили оборонные потребности Украины на фоне вызовов и угроз России. Скоординировали дальнейшие шаги по укреплению партнерства наших государств.

Отметим, что ранее Кирилл Буданов рассказал о болезни российского диктатора.