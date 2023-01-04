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Дипломатический фронт. Зеленский провел разговор с Премьер-министром Дании

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Мэтте Фредериксена было ознакомлено с ситуацией на фронте

Дипломатический фронт. Зеленский провел разговор с Премьер-министром Дании

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 4-го января, провел разговор с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном. Президент Украины подробно ознакомил его с ситуацией на фронте.

Стороны обсудили оборонные потребности Украины на фоне вызовов и угроз России. Скоординировали дальнейшие шаги по укреплению партнерства наших государств.

Отметим, что ранее Кирилл Буданов рассказал о болезни российского диктатора.

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В статье: война с россией
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Источник:
https://t.me/meta_ukr/50552

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