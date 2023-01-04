Первые западные танки едут в Украину. Зеленский поблагодарил Францию за предоставление AMX-10

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в твиттере сообщил о том, что провел разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе этого разговора Зеленский поблагодарил коллегу за предоставленные легкие танки и бронированные машины.

"Провел длительный и детальный разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении. Согласовали с Макроном дальнейшее сотрудничество над существенным усилением украинской ПВО и других оборонных способностей. Также договорились работать над реализацией Формулы Мира. Спасибо, друг! Твое лидерство ускоряет нашу победу".

Напомним, что ранее Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Дании.

Отметим, что до сих пор Украина не получала от западных партнеров танков для войны с Россией. Легкие танки AMX-10, которые еще называют колесными танками, станут первыми поставками танков западной разработки ВСУ. Количество и сроки поставки неизвестны.