Данилов: 7 марта Янукович сидел в Минске, потому что это был дедлайн РФ по захвату Киева
Но что-то пошло не так
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Беглый экс-президент Виктор Янукович 7 марта прилетел в Минск, так как к этому дню россияне рассчитывали захватить половину Украины вместе со столицей и отправить туда своих марионеток для формирования пророссийского "правительства".
Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью на телемарафоне, передает ЛигаБизнесИнформ.
По словам секретаря СНБО, у россиян было два плана. Первый план – максимум до 7 марта оккупировать левобережную часть Украины с Киевом. Именно в этот день, подчеркнул Данилов, Янукович находился в Минске, так как он якобы должен был в это время уже быть в Украине.
Следующим этапом, по его словам, россияне хотели захватить всю Украину аж до Львова и надеялись осуществить это за 19 дней.
Данилов подчеркнул, что полностью подготовиться к полномасштабной войне невозможно, но весь аппарат СНБО начал готовиться с декабря 2019 года "очень-очень мощно".
"Если бы государство не было готово к войне, то за три-пять дней россияне имели бы тот успех, на который они рассчитывали", – уверен Данилов.
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