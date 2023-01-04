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Евгений Левченко: Мы закажем около 130 генераторов для Украины

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Экс-игрок сборной Украины ведет в Нидерландах свою работу

Евгений Левченко: Мы закажем около 130 генераторов для Украины

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины посол нидерландского фонда Breath Евгений Левченко рассказал о сборе на генераторы для Украины.

"Мы взяли 30 более сильных генераторов, которые пойдут на жилые дома. Мы взяли 70 меньших генераторов, которые отправятся на частные квартиры. Мы взяли еще 5 генераторов большей мощности для поликлиник и больниц.

В общей сложности у нас выходит где-то 110 генераторов, которые постепенно расходятся по Украине. И еще я хочу дозаказать завтра-после завтра 30-40 генераторов, которые, в том числе с вашей помощью, будут выкуплены, но для этого нужно немного времени, чтобы их доделали. В общей сложности будет где-то до 130 генераторов, которые мы закажем.

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86 первых генераторов уже отвезли в Харьковскую область, 3 генератора находятся в харьковской больнице. 2 больших генератора идут на Константиновку Донецкой области, где я родился. Они будут установлены в больницах и будут спасать людей от многих недугов и смерти", - сказал Левченко в эфире телеканала "Дождь".

В эфире "Дождя" сообщалось, что зрители канала собрали 120 тысяч евро на генераторы для Украины. Левченко заявил, что фонд Breath будет продолжать собирать средства на генераторы.

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В статье: Евгений Левченко война с россией
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Источник:
Трибуна

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