Байден подтвердил намерения США передать Украине БМП Bradley

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что Белый дом рассматривает возможность отправки боевых машин Bradley в Украину.

Об этом сообщает репортеа Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

"Да", - сказал Байден журналистам на летном поле в Кентукки, когда его спросили, рассматривается ли возможность передачи Украине боевых машин Bradley.

Напомним, ранее сообщалось, что в США рассматривают возможность передачи боевых машин Bradley в рамках одного из следующих пакетов военной поддержки.