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Байден подтвердил намерения США передать Украине БМП Bradley

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Такая возможность рассматривается в Белом доме

Байден подтвердил намерения США передать Украине БМП Bradley

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что Белый дом рассматривает возможность отправки боевых машин Bradley в Украину.

Об этом сообщает репортеа Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

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"Да", - сказал Байден журналистам на летном поле в Кентукки, когда его спросили, рассматривается ли возможность передачи Украине боевых машин Bradley.

Напомним, ранее сообщалось, что в США рассматривают возможность передачи боевых машин Bradley в рамках одного из следующих пакетов военной поддержки.

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В статье: война с россией Джо Байден
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