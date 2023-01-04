Байден подтвердил намерения США передать Украине БМП Bradley
Такая возможность рассматривается в Белом доме
фото из свободных источников
Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что Белый дом рассматривает возможность отправки боевых машин Bradley в Украину.
Об этом сообщает репортеа Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.
"Да", - сказал Байден журналистам на летном поле в Кентукки, когда его спросили, рассматривается ли возможность передачи Украине боевых машин Bradley.
Напомним, ранее сообщалось, что в США рассматривают возможность передачи боевых машин Bradley в рамках одного из следующих пакетов военной поддержки.
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Источник:Twitter
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