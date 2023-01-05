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Зеленский о боях за Бахмут: Каждая неудача врага - существенное ослабление РФ

Общие новости
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Оккупанты уже полгода переносят дату захвата Донбасса

Зеленский о боях за Бахмут: Каждая неудача врага - существенное ослабление РФ

Гайдай ОВА

Новина українською

Оккупанты уже полгода переносят дату захвата Донбасса, а на Бахмутском направлении ежедневно терпят неудачи. Это лишь показывает, насколько Россия ослабла.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения 4 января.

"Каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это существенное ослабление государства агрессора", - сказал президент.

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Зеленский во время обращения отметил украинских бойцов на Бахмутском направлении, в частности спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона обороны Украины наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута.

"Это хороший результат, и я благодарю их", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что россияне не преуспевают на Донбассе, а лишь постоянно переносят дату, когда все же мечтают его захватить.

"Вот ожидали к Новому году - а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы в Донецкой области - они делают это и сейчас. И каждый такой день с нашими успехами – это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину", - сказал Зеленский.

Он добавил, что если Россию к реальности возвращают только такие новости с фронта, то Украине придется по максимуму это обеспечить.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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