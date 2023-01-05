Зеленский о боях за Бахмут: Каждая неудача врага - существенное ослабление РФ
Оккупанты уже полгода переносят дату захвата Донбасса
Гайдай ОВА
Оккупанты уже полгода переносят дату захвата Донбасса, а на Бахмутском направлении ежедневно терпят неудачи. Это лишь показывает, насколько Россия ослабла.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения 4 января.
"Каждый день неудач врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе – это существенное ослабление государства агрессора", - сказал президент.
Зеленский во время обращения отметил украинских бойцов на Бахмутском направлении, в частности спецподразделение ГУР "Шаман", а также пограничников Луганского отряда, которые вместе с бойцами Интернационального легиона обороны Украины наносят врагу многочисленные потери и выбивают оккупантов с позиций в окрестностях Бахмута.
"Это хороший результат, и я благодарю их", - подчеркнул он.
Президент напомнил, что россияне не преуспевают на Донбассе, а лишь постоянно переносят дату, когда все же мечтают его захватить.
"Вот ожидали к Новому году - а наши защитники снова демонстрируют успехи. Оккупанты постоянно увеличивают свои силы в Донецкой области - они делают это и сейчас. И каждый такой день с нашими успехами – это новое доказательство безумия самой идеи нападать на Украину", - сказал Зеленский.
Он добавил, что если Россию к реальности возвращают только такие новости с фронта, то Украине придется по максимуму это обеспечить.
Популярное сейчас
- Источник: Челси готов предложить за Мудрика 80 млн евро и огромную зарплату самому игроку
- Лукашенко мог обмануть Путина с тестами на COVID
- В ПСЖ устроили чемпионский коридор для Месси - ВИДЕО
- "Это для нас точно так же будет вызов". Секретарь СНБО – о новом этапе мобилизации в РФ
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО