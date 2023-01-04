США готовят новый пакет помощи Украине. В него могут войти дополнительные HIMARS
Замечательные новости из США
скриншот
Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине. В него могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.
Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский в Twitter.
"США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни и недели. Об этом заявил представитель СНБ Джон Кирби. Он отметил, что новая помощь может включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS", - написал он.
Напомним, 21 декабря США объявили об очередном пакете военной помощи Украине, в который вошла система ПВО Patriot.
Популярное сейчас
- СМИ: Легионер Днепра-1 не хочет играть на украинских стадионах
- В ПСЖ устроили чемпионский коридор для Месси - ВИДЕО
- Лунин: Я страдаю и жду в Реале уже три года. Но не для того, чтобы уйти
- "Это для нас точно так же будет вызов". Секретарь СНБО – о новом этапе мобилизации в РФ
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
Новости по теме
- 22:20 Украинские Reuters: Северная Корея продала оружие ЧВК Вагнер для войны в Украине
- 18:43 Украинские Ведь война вступила в новую фазу. В США объяснили, почему Байден пригласил Зеленского
- 10:08 Украинские Путин считает ситуацию на фронте "чрезвычайно сложной" и пытается готовить россиян к затяжной войне