США готовят новый пакет помощи Украине. В него могут войти дополнительные HIMARS

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине. В него могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, передает корреспондент "Голоса Америки" Михаил Комадовский в Twitter.

"США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни и недели. Об этом заявил представитель СНБ Джон Кирби. Он отметил, что новая помощь может включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS", - написал он.

Напомним, 21 декабря США объявили об очередном пакете военной помощи Украине, в который вошла система ПВО Patriot.