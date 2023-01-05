ВСУ за сутки сбили штурмовик и вертолет россиян

В среду, 4 января украинские защитники пополнили счет сбитым российским боевым самолетам и вертолетам.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, с 11.00 до 16.00 на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск уничтожены российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52, а также БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Заметим, что по состоянию на утро среды ВСУ сбили 280 самолетов и 273 вертолета.