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ВСУ за сутки сбили штурмовик и вертолет россиян

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281-й и 274-й

ВСУ за сутки сбили штурмовик и вертолет россиян

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В среду, 4 января украинские защитники пополнили счет сбитым российским боевым самолетам и вертолетам.

Как сообщает командование Воздушных сил ВСУ, с 11.00 до 16.00 на восточном направлении подразделениями зенитных ракетных войск уничтожены российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52, а также БПЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

Заметим, что по состоянию на утро среды ВСУ сбили 280 самолетов и 273 вертолета.

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В статье: война с россией
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