В среду авиация ВСУ нанесла на 12 ударов больше, чем авиация армии РФ
Перехватываем инициативу?
фото - Командування Повітряних сил ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 5 января, сообщает, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
В то же время российские оккупанты в среду нанесли 13 авиационных, а также 3 ракетных удара. Кроме того, было зафиксировано 68 российских обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области; Никополь на Днепропетровщине и Херсон. Есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения.
В свою очередь воины ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины произвели огненное поражение 3 пунктов управления, 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники и 2 складов боеприпасов врага.
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