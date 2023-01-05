Глава Донецкой ОВА: Россияне не считают потери. ВСУ удалось отбросить врага за пределы Бахмута

Украинским защитникам удалось отбросить врага за пределы Бахмута. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Потери оккупанты несут просто ужасные. Какие бы попытки войти в город враг не предпринимал, он не продвигается. Противника отбросили на старые позиции, за пределы города. На самом деле они сейчас находятся на опустошенной территории, что также способствует их огромным потерям личного состава".