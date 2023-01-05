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ВСУ ликвидировали более 800 оккупантов за среду - Генштаб

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Уничтожено почти 4 десятка единиц техники

ВСУ ликвидировали более 800 оккупантов за среду - Генштаб

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 05 января.

Так в среду было ликвидировано еще 810 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ составляют около 109720 (+810) человек.

Также 4 января было уничтожено 37 единиц техники, в частности, самолет и вертолет.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3041 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6108 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 2051 (+12) ед,
  • РСЗО - 426 (+2) ед,
  • средства ПВО - 215 (+0) ед,
  • самолетов - 284 (+1) ед,
  • вертолетов - 271 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+2),
  • крылатые ракеты – 723 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн- 4759 (+14) ед,
  • специальная техника – 182 (+1).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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