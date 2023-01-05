ВСУ ликвидировали более 800 оккупантов за среду - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 05 января.

Так в среду было ликвидировано еще 810 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ составляют около 109720 (+810) человек.

Также 4 января было уничтожено 37 единиц техники, в частности, самолет и вертолет.

Потери россиян в технике: