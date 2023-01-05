ВСУ ликвидировали более 800 оккупантов за среду - Генштаб
Уничтожено почти 4 десятка единиц техники
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 05 января.
Так в среду было ликвидировано еще 810 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ составляют около 109720 (+810) человек.
Также 4 января было уничтожено 37 единиц техники, в частности, самолет и вертолет.
Потери россиян в технике:
- танков - 3041 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6108 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 2051 (+12) ед,
- РСЗО - 426 (+2) ед,
- средства ПВО - 215 (+0) ед,
- самолетов - 284 (+1) ед,
- вертолетов - 271 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+2),
- крылатые ракеты – 723 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн- 4759 (+14) ед,
- специальная техника – 182 (+1).
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