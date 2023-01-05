Норвегия передала Украине артиллерийские снаряды
Спасибо партнерам
Forsvaret
Норвегия направила Украине еще 10 тысяч артиллерийских снарядов. Такие боеприпасы можно использовать для нескольких типов артиллерийского вооружения, включая самоходные установки M109, ранее переданные норвежской стороной.
В норвежском Министерстве обороны отметили, что артиллерийские снаряды изымают со складов вооруженных сил страны, при этом риски для норвежской национальной обороны были учтены. Страна исследует, что может получить непосредственно от производителей, чтобы помогать ВСУ дальше.
Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению российской федерации. Норвегия продолжит вклад в поддержку Украины в 2023 году. Ранее страна помогала финансово, также она будет участвовать в подготовке бойцов ВСУ.
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