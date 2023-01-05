ГУР: Россия могла разместить ядерное оружие в Беларуси и в оккупированном Крыму
Готовят провокации?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Россия могла разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму и Беларуси, путин рассматривает эти территории как плацдарм для ядерных провокаций против Украины.
Как рассказал представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов, применение ядерного оружия или с территории захваченного Крыма, или из Беларуси станет последним шагом для действующего в РФ режима и самой России.
"Когда речь идет об угрозе ядерного оружия со стороны России, мы должны понимать, что эта угроза лишь приблизит конец современной России. Да, есть информация, что оккупированный Крым и территория Беларуси путиным рассматриваются для проведения таких провокаций. Вся информация отслеживается, есть разведданные, так что неожиданностью это не станет".
По данным украинской разведки, во временно оккупированном Крыму находятся российские носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.
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