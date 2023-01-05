Секретарь СНБО: РФ готовит обострение в феврале – хочет принудить Украину к "мирным соглашениям"

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне рассчитывают на новое обострение на фронте в феврале, чтобы вынудить Украину подписать выгодные для себя "мирные соглашения". Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона.

"Есть много маркеров. Сейчас человек по фамилии Козак активизировался и проводит встречи с европейскими деятелями, чтобы принудить нас к определенным "мирным соглашениям" а-ля "Минск-3".

По словам господина Данилова, в феврале также пройдут мероприятия по международной безопасности, в частности Мюнхенская конференция.

"Сейчас россияне через Красный Крест начали очень беспокоиться, чем мы ликвидируем оккупантов. В феврале может быть определенное обострение. Потому что даты для них важные – годовщина и т.д. Нам нужно к этому готовиться. Очередная волна мобилизации на России? Мы рассматриваем такую вероятность, как больше 50%".

Он подчеркнул, что украинские военные совершают ежедневное наступление. Он также уверен, что "мощное оружие будет у Украины, и не только Patriot".