  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне днем обстреляли центр Херсона – на места погиб 20-летний парень
В тренде

Россияне днем обстреляли центр Херсона – на места погиб 20-летний парень

Общие новости
(1 голосов)

Мы воюем с террористами

Россияне днем обстреляли центр Херсона – на места погиб 20-летний парень

фото из соцсетей

Новина українською

В 11 часов по киевскому времени российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона – попали в дом. От полученных ранений на месте погиб 20-летний парень. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Поврежденные дома, автомобили, сельскохозяйственные помещения, линии электропередачи и газопровод. Такие последствия есть в том числе и от сегодняшних утренних обстрелов Чернобаевки и Камышан. Россияне покрыли деревни массированным артиллерийским огнем. Из-за утренней атаки россиян пострадали 4 человека. Они получили осколочные ранения средней тяжести. Одной раненой медики оказали помощь на месте, 3 людей госпитализировали в больницы Херсона.

После освобождения Херсона украинскими войсками россияне регулярно мстят и терроризируют жителей региона, совершая обстрелы города и области.

Читайте такжеРоссияне обстреляли троллейбусный парк в Херсоне - ФОТО

По теме
yellow-arrow
Британская разведка: Взрывы на аэродроме Энгельс осложнили для РФ ракетные обстрелы Украины
yellow-arrow
Генерал Павлюк – о возможном наступлении РФ на Киев: Сейчас граница с Беларусью – это минные поля
yellow-arrow
Секретарь СНБО: РФ готовит обострение в феврале – хочет принудить Украину к "мирным соглашениям"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Ярослав Янушевич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/khersonskaODA

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде