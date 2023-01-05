Россияне днем обстреляли центр Херсона – на места погиб 20-летний парень
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фото из соцсетей
В 11 часов по киевскому времени российские оккупанты атаковали центральную часть Херсона – попали в дом. От полученных ранений на месте погиб 20-летний парень. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Поврежденные дома, автомобили, сельскохозяйственные помещения, линии электропередачи и газопровод. Такие последствия есть в том числе и от сегодняшних утренних обстрелов Чернобаевки и Камышан. Россияне покрыли деревни массированным артиллерийским огнем. Из-за утренней атаки россиян пострадали 4 человека. Они получили осколочные ранения средней тяжести. Одной раненой медики оказали помощь на месте, 3 людей госпитализировали в больницы Херсона.
После освобождения Херсона украинскими войсками россияне регулярно мстят и терроризируют жителей региона, совершая обстрелы города и области.
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