Генерал Павлюк – о возможном наступлении РФ на Киев: Сейчас граница с Беларусью – это минные поля

Командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в эфире телемарафона о защите Киева в случае, если агрессор решится на вторую попытку наступления на город.

Украинская сторона постоянно отслеживает движение российских подразделений в РБ, новые точки дислокации и полигоны. Генерал считает, что украинское руководство успеет предупредить граждан при новой опасности.

"Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных позиций долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно. Украинско-белорусская граница сейчас – это сплошные завалы и минные поля. Такому врагу понадобятся незаурядные усилия, чтобы пройти через него. К тому же, по ним спланирован огонь артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп. Мы не планируем пропустить их дальше границы".

В то же время у издания The Telegraph вышел новый материал. По сути, россияне не могут сосредоточить силы вблизи линии фронта. Если они разместят большее количество техники или личного состава, то они будет немедленно уничтожена высокоточными боеприпасами, выпущенными ВСУ, как это произошло в Макеевке. Это, в свою очередь, затрудняет возвращение России в наступательные операции, которые могут вывести войну из тупика. И это может быть одной из причин того, что следующую российскую атаку можно начать с территории Беларуси, "по которой Киев пока не может наносить предупредительные удары".