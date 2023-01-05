Британская разведка: Взрывы на аэродроме Энгельс осложнили для РФ ракетные обстрелы Украины
А что случилось?
Ministry of Defence
По данным британской разведки, эксплуатация стратегической авиации РФ с удаленных от Украины аэродромов из-за угрозы ударов усложнит техническое обслуживание устаревших самолетов. Как правильно напоминают партнеры, 27 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Россия перебросила на Дальний Восток тяжелые бомбардировщики Ту-95МС и средние бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации.
5 и 26 декабря были нанесены удары по авиабазе дальней авиации в Энгельсе и повреждены несколько самолетов. Россия рассредоточила самолеты дальней авиации, в особенности на аэродромы, удаленные от Украины.
Самолеты дальней авиации все еще могут запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку оружие имеет дальность действия 5000 км в дополнение к дальности полета бомбардировщиков. Однако эксплуатация из мест рассредоточения предоставит дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше истощит ограниченный налет этих устаревших самолетов.
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