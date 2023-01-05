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Буданов: Россия больше не представляет военной угрозы миру

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Вот такое заявление

Буданов: Россия больше не представляет военной угрозы миру

ГУР

Новина українською

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов дал интервью АВС News.

Атаки продолжатся и будут продвигаться все дальше и дальше вглубь территории России, отметил Буданов. Относительно ответственности Украины в этих ударах генерал-майор сможет дать комментарий только после окончания войны.

Что же касается будущего России – есть несколько сценариев, но суть ясна: "Не надо бояться преобразования РФ, это только пойдет на пользу всему миру. РФ больше не представляет военной угрозы миру, это просто вымысел". Единственной остающейся проблемой является российский ядерный арсенал и неконтролируемый режим, который приведет "весь мир к пониманию необходимости денуклеаризации России или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом".

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В статье: война с россией ГУР Кирилл Буданов
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Источник:
ГУР

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