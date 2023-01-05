Буданов: Россия больше не представляет военной угрозы миру
Вот такое заявление
ГУР
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов дал интервью АВС News.
Атаки продолжатся и будут продвигаться все дальше и дальше вглубь территории России, отметил Буданов. Относительно ответственности Украины в этих ударах генерал-майор сможет дать комментарий только после окончания войны.
Что же касается будущего России – есть несколько сценариев, но суть ясна: "Не надо бояться преобразования РФ, это только пойдет на пользу всему миру. РФ больше не представляет военной угрозы миру, это просто вымысел". Единственной остающейся проблемой является российский ядерный арсенал и неконтролируемый режим, который приведет "весь мир к пониманию необходимости денуклеаризации России или, по крайней мере, международного надзора за ее ядерным арсеналом".
Популярное сейчас
- Легионер Ворсклы покинет команду - известен следующий клуб игрока
- Стали известны оценки Коваленко и Малиновского за матч Специя – Аталанта
- Челси собирается перехватить Мудрика, Тоттенхэм вернулся за Малиновским. Главные новости за 4 января
- Россияне ночью атаковали Киев дронами с надписью "С Новым годом"
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
Новости по теме
- 18:55 Украинские Буданов рассказал о болезни Путина. Глава ГУР прогнозирует смерть российского диктатора после их поражения в войне
- 16:15 Украинские Буданов: Украина планирует весной большое контрнаступление. Бои будут "самыми жаркими"
- 16:15 Украинские Буданов: 5 января Россия собирается начать новую волну мобилизации