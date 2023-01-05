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Эрдоган призвал президента РФ к одностороннему прекращению огня

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(1 голосов)

Пытается выступить миротворцем

Эрдоган призвал президента РФ к одностороннему прекращению огня

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом, в котором обсудил войну в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Эрдогана.

Лидер Турции заявил, что переговоры в контексте российско-украинской войны принесли положительные результаты, такими он назвал инициативу по созданию зернового коридора, обмену пленными и созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.

Эрдоган также заявил, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним объявлением о прекращении огня и "видением справедливого решения". Состоялся ли разговор Эрдогана с Владимиром Зеленским, пока неизвестно.

Читайте такжеЭрдоган в среду поговорит с Путиным и Зеленским

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В статье: Владимир Путин война с россией Реджеп Тайип Эрдоган
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Комментарии (4)
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Footballers (Умань)
05.01.2023 в 15:09
Байрактари дає і це головне,а то таке.Чекаємо на дзвінок Макрона тепер)
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nadobi (Полтава)
05.01.2023 в 15:01
Эрдоган - еще тот штопаный эрдоган. Пока одни воюют, он бизнес налаживает и с первыми и со вторыми
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aleks68
05.01.2023 в 14:49
условия Украины -полный вывод войск паРАШИ,восстановление территориальной целостности страны в границах 1991 года,возмещение ущерба,возвращение пленных и вывезенных в мордор,выдача военных преступников.а эрдоган пусть идёт вслед за мокшанским кораблём.сначала прекращение огня,далее-давайте оставим всё как есть до лучших времён???..... вам.о чём можно договариваться с лапотными долб.....ми?
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Очманілий Заєць (Odessa)
05.01.2023 в 14:38
Можу тільки уявити, який бакшиш отримав Ердоган від москалів за подібного роду "ініціятиви".Бо це на стопудів ініціятива, що виходить з самого Мордору.Типу, ми односторонньо припиняємо воювати, а Україна відтепер буде виглядати як агресор, бо намагатиметься вибити ворога зі своєї землі.У сраку таких "миротворців"!
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