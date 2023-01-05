Эрдоган призвал президента РФ к одностороннему прекращению огня
Пытается выступить миротворцем
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом, в котором обсудил войну в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Эрдогана.
Лидер Турции заявил, что переговоры в контексте российско-украинской войны принесли положительные результаты, такими он назвал инициативу по созданию зернового коридора, обмену пленными и созданию безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Эрдоган также заявил, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним объявлением о прекращении огня и "видением справедливого решения". Состоялся ли разговор Эрдогана с Владимиром Зеленским, пока неизвестно.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. pic.twitter.com/IAjBSVVa7Y— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 5, 2023
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