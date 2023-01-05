Храмы Киево-Печерской Лавры больше не принадлежат УПЦ МП

Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры вернули в собственность государству. У двух сооружений, расположенных на территории заповедника "Киево-Печерская Лавра", истек срок действия договора аренды. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Процедуру возвращения начали 2 января этого года. Комиссия занималась инвентаризацией имущества, также составляла акт технического осмотра двух зданий, описание имущества, состояние иконостасов, икон, другого имущества, чтобы вернуть его государству.

"По итогам работы комиссии был подписан соответствующий Акт возвращения зданий со стороны УПЦ. Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать Акт, это не стало препятствием для возвращения государственного имущества. Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этого принципа мы и будем придерживаться в дальнейшем", – отметил министр культуры.

Теперь 7 января службу там проведет митрополит Епифаний.