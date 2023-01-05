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Германия передала Украине новый пакет военной помощи

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20 пусковых 70-мм на пикапах с запасом ракет

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый пакет военной помощи, переданной Германией Украине, включает в себя снаряды, машины, беспилотники. Об этом указано в обновленном 5 января списке на сайте Федерального правительства. Вооруженные Силы Украины получат от немцев:

  • 30 систем обнаружения дронов, 8 разведывательных дронов, 27 датчиков и "глушилок" для защиты от дронов;
  • 17 грузовиков 8x8, 12 большегрузных прицепов и 1 тягач-транспортер танков М1070;
  • 7 гусеничных / дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки и 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины;
  • 63 пикапа;
  • 20 пусковых 70-мм на пикапах с запасом ракет;
  • 21 генератор;
  • 32 мобильные системы отопления;
  • карета скорой помощи;
  • 7 погранично-патрульных машин;
  • 36 400 шерстяных одеял.

Большинство доставленного поступает не из запасов Бундесвера, а промышленности. Планируется к поставке в ближайшее время почти сто разведывательных дронов. В последний раз перечень предоставленных Украине вооружений был обновлен немцами 20 декабря.

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В статье: война с россией
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Источник:
bundesregierung.de

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