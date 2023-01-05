Германия передала Украине новый пакет военной помощи
20 пусковых 70-мм на пикапах с запасом ракет
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый пакет военной помощи, переданной Германией Украине, включает в себя снаряды, машины, беспилотники. Об этом указано в обновленном 5 января списке на сайте Федерального правительства. Вооруженные Силы Украины получат от немцев:
- 30 систем обнаружения дронов, 8 разведывательных дронов, 27 датчиков и "глушилок" для защиты от дронов;
- 17 грузовиков 8x8, 12 большегрузных прицепов и 1 тягач-транспортер танков М1070;
- 7 гусеничных / дистанционно управляемых машин пехоты для задач поддержки и 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины;
- 63 пикапа;
- 20 пусковых 70-мм на пикапах с запасом ракет;
- 21 генератор;
- 32 мобильные системы отопления;
- карета скорой помощи;
- 7 погранично-патрульных машин;
- 36 400 шерстяных одеял.
Большинство доставленного поступает не из запасов Бундесвера, а промышленности. Планируется к поставке в ближайшее время почти сто разведывательных дронов. В последний раз перечень предоставленных Украине вооружений был обновлен немцами 20 декабря.
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Источник:bundesregierung.de
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