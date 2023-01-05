The Washington Post: США не будут передавать Украине танки Abrams
Объясняют это техническими причинами
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В США исключают передачу Украине тяжелых танков Abrams M2 и объясняют это техническими причинами.
Об этом The Washington Post, сообщил высокопоставленный чиновник администрации Байдена.
По его словам, танки весят 55 тонн и имеют газотурбинный двигатель, потребляющий много топлива. Они также могут чаще ломаться и нуждаются в большом опыте обслуживания.
"Боевые танки настолько тяжелы, что тогдашнему президенту Трампу отказали в планах включить их в празднование 4 июля 2019 года в Вашингтоне на том основании, что их стальные гусеницы разрушат улицы города", - отмечает издание.
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