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Путин: РФ "открыта к диалогу", но Киев должен выполнить "известные требования" и "учитывать новые территориальные реалии"

Общие новости
(1 голосов)

Путин снова повторяет свою мантру

Путин: РФ "открыта к диалогу", но Киев должен выполнить "известные требования" и "учитывать новые территориальные реалии"

regnum.ru

Новина українською

Российский диктатор Путин заявил, что РФ якобы готова к "серьезному диалогу".

Об этом он заявил после телефонных переговоров с президентом Турции Эрдоганом, сообщает пропагандистское издание РИА Новости.

"Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу – при условии выполнения Киевом известных требований и учета новых территориальных реалий", – отмечает издание.

Также российский диктатор снова повторил тезисы о "накачивании оружием Украины" со стороны Запада, а также обвинил Запад в том, что он предоставляет Киеву "информацию и целеуказания".

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
05.01.2023 в 17:46
Скоро здохнеш ти у калюжі власної сечі, аде хоча б, сподіваюсь, з усвідомленням того, якою ж ти був моазотою, яка, до того ж, не тільки вбила тисячі людей, але і розвалила свою паРашу. Диктатор вже відчуває свій кінець і кінець своєї недоімперії.
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aleks68
05.01.2023 в 17:37
е......я плешивая мразь.подохни
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