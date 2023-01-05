Путин: РФ "открыта к диалогу", но Киев должен выполнить "известные требования" и "учитывать новые территориальные реалии"
Путин снова повторяет свою мантру
regnum.ru
Российский диктатор Путин заявил, что РФ якобы готова к "серьезному диалогу".
Об этом он заявил после
"Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу – при условии выполнения Киевом известных требований и учета новых территориальных реалий", – отмечает издание.
Также российский диктатор снова повторил тезисы о "накачивании оружием Украины" со стороны Запада, а также обвинил Запад в том, что он предоставляет Киеву "информацию и целеуказания".
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
05.01.2023 в 17:46
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aleks68
05.01.2023 в 17:37
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