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Белорусские пограничники пожаловались на "оскорбительны и угрожающие жесты с украинской стороны" - ВИДЕО

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Белорусские пограничники пожаловались на "оскорбительны и угрожающие жесты с украинской стороны" - ВИДЕО

фото из свободных источников

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Белорусские пограничники пожаловались на не очень доброжелательное отношение к ним со стороны украинских охранников общей границы.

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В частности белорусы рассказывают об "оскорбительных и угрожающих" жестах со стороны "украинской стороны".

Также белорусские вояки утверждают, что военнослужащими ВСУ "наводилось оружие в сторону пограничных нарядов", а с украинской стороны границы доносятся звуки работы тяжелой техники и что там был выкопан ров глубиной до трех метров и шириной до четырех метров.

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В статье: война с россией
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