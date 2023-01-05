Белорусские пограничники пожаловались на "оскорбительны и угрожающие жесты с украинской стороны" - ВИДЕО

Белорусские пограничники пожаловались на не очень доброжелательное отношение к ним со стороны украинских охранников общей границы.

В частности белорусы рассказывают об "оскорбительных и угрожающих" жестах со стороны "украинской стороны".

Также белорусские вояки утверждают, что военнослужащими ВСУ "наводилось оружие в сторону пограничных нарядов", а с украинской стороны границы доносятся звуки работы тяжелой техники и что там был выкопан ров глубиной до трех метров и шириной до четырех метров.