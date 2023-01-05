Путин поручил Шойгу ввести двухдневное "рождественское перемирие", - РосСМИ
На 6-7 января
фото из свободных источников
Президент России Владимир Путин дал указание ввести так называемое "рождественское перемирие" по всей линии боевого соприкосновения российско-украинской войны.
Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА Новости.
"Путин поручил Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон", - говорится в сообщении.
Путин призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня, чтобы "дать возможность верующим посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества".
Реакция украинской стороны на данное заявление пока что неизвестна.
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