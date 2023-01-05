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Путин поручил Шойгу ввести двухдневное "рождественское перемирие", - РосСМИ

Общие новости
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(1 голосов)

На 6-7 января

Путин поручил Шойгу ввести двухдневное "рождественское перемирие", - РосСМИ

фото из свободных источников

Новина українською

Президент России Владимир Путин дал указание ввести так называемое "рождественское перемирие" по всей линии боевого соприкосновения российско-украинской войны.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА Новости.

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"Путин поручил Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон", - говорится в сообщении.

Путин призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня, чтобы "дать возможность верующим посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества".

Реакция украинской стороны на данное заявление пока что неизвестна.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Комментарии (5)
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veliksarr (Одесса)
05.01.2023 в 18:45
Пусть валят к себе на рассейку и справляют свои религиозные праздники сколько угодно.
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
05.01.2023 в 17:58
Це для того, щоб поповнити свої підрозділи БК. Наші це розуміють, тому ні на яке перемир'я з цією худобою не підуть. P.S. Худоба, вибач за порівняння.
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0
0
kalan-86 (Анкара)
05.01.2023 в 17:41
То у мошкостані Різдво , а у нормальних людей воно вже пройшло згідно з християнським календарем, а не за вказівкою комуняк.
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+2
-1
aleks68
05.01.2023 в 17:36
уничтожать лапотных тварей всеми доступными методами
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+2
0
SSFC (Белозерье)
05.01.2023 в 17:22
Перемир'я між своїми шайками? Добре, що Різдво вже відбулось і 6-7 січня можна добряче їм всипати.
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+3
-1

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