Путин поручил Шойгу ввести двухдневное "рождественское перемирие", - РосСМИ

Президент России Владимир Путин дал указание ввести так называемое "рождественское перемирие" по всей линии боевого соприкосновения российско-украинской войны.

Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА Новости.

"Путин поручил Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон", - говорится в сообщении.

Путин призвал украинскую сторону также объявить режим прекращения огня, чтобы "дать возможность верующим посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества".

Реакция украинской стороны на данное заявление пока что неизвестна.