Setanta Sports на OTT-платформе покажет все матчи Суперкубка Испании

Суперкубок Испании, который пройдет в Саудовской Аравии 11-15 января, будет эксклюзивно транслироваться на OTT-платформе Setanta sports.

Все матчи можно просмотреть на setantasports.com.

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Отметим, что турнир начнется 11 января с полуфинального матча между чемпионом Испании "Реалом" и финалистом Кубка Короля "Валенсией". Днем позже определится и второй финалист – обладатель Кубка Короля "Бетис" встретится с вице-чемпионом Испании "Барселоной".

Финальная встреча состоится 15 января на Международном стадионе имени Короля Фагда в Эр-Рияде.