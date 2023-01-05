Setanta Sports на OTT-платформе покажет все матчи Суперкубка Испании
В прямом эфире будут показаны все четыре поединка
setantasports.com
Суперкубок Испании, который пройдет в Саудовской Аравии 11-15 января, будет эксклюзивно транслироваться на OTT-платформе Setanta sports.
Все матчи можно просмотреть на setantasports.com.
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Отметим, что турнир начнется 11 января с полуфинального матча между чемпионом Испании "Реалом" и финалистом Кубка Короля "Валенсией". Днем позже определится и второй финалист – обладатель Кубка Короля "Бетис" встретится с вице-чемпионом Испании "Барселоной".
Финальная встреча состоится 15 января на Международном стадионе имени Короля Фагда в Эр-Рияде.
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Источник:Setanta sports
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