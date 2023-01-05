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После разговора с Путиным Эрдоган провел переговоры с Зеленским - предложил посредничество

Общие новости
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Президент Турции продолжает выступать в роли главного миротворца

После разговора с Путиным Эрдоган провел переговоры с Зеленским - предложил посредничество

UNN

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Одной из тем обсуждений было посредничество Анкары в вопросе мира между РФ и Украиной.

Об этом сообщает Hurriyet.

Как отмечает издание, в ходе переговоров лидеры двух стран обсудили предоставление Украине гуманитарной помощи и поддержки для восстановления энергетической инфраструктуры.

"В ходе встречи Эрдоган заявил, что Турция готова взять на себя задачу содействия и посредничества в установлении прочного мира между Россией И Украиной", - пишет Hurriyet.

Также, по информации издания, турецкий лидер заявил о готовности его страны внести дипломатический вклад для ускорения решения проблемы, возникшей вокруг Запорожской АЭС, а также подтвердил продолжение работы по обмену пленными между Украиной и Россией.

Зеленский также подтвердил переговоры с турецким лидером.

"Поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затронули темы сотрудничества в сфере безопасности, в частности в отношении ЗАЭС - захватчиков там не должно быть, обмена военнопленными, развития зернового соглашения. Был рад услышать, что Турция готова участвовать в реализации нашей "формулы мира", - написал глава украинского государства в Twitter.

Напомним, сегодня, 5 января, Эрдоган провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, на которых президент Турции предложил решение по Украине.

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В статье: Владимир Путин война с россией Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
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Комментарии (2)
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velbag (Полтава)
05.01.2023 в 20:00
шо це за "формула світу"? пишіть новину спочатку державною мовою. а потім вже перекладайте на мову козломордих
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-1
nadobi (Полтава)
05.01.2023 в 20:23
Я как представитель изгоев, полностью с вами согласен, белый господин
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