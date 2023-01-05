Украинская разведка: Путин рассматривает оккупированный Крым и Беларусь как территории для ядерных провокаций

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил о том, что ведомству известно о планах российского диктатора Владимира Путина использовать территории оккупированного Крыма и Белоруссии для ядерных провокаций.

"Есть информация, что оккупированный Крым и территория современной Беларуси рассматриваются Путиным для проведения такого рода провокаций. Вся эта информация отслеживается, есть разведданные", - отметил Юсов.

При этом он подчеркнул, что даже в Кремле понимают, что такой шаг, если он состоится, станет последним для правящего российского режима.

Добавим, что ранее Кремль через свои ручные СМИ заявил о том, что просит "Рождественского перемирия" на всей линии фронта. Официального ответа от Украины пока что нет.