Украинская разведка: Путин рассматривает оккупированный Крым и Беларусь как территории для ядерных провокаций
Разведка держит ситуацию на контроле
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил о том, что ведомству известно о планах российского диктатора Владимира Путина использовать территории оккупированного Крыма и Белоруссии для ядерных провокаций.
"Есть информация, что оккупированный Крым и территория современной Беларуси рассматриваются Путиным для проведения такого рода провокаций. Вся эта информация отслеживается, есть разведданные", - отметил Юсов.
При этом он подчеркнул, что даже в Кремле понимают, что такой шаг, если он состоится, станет последним для правящего российского режима.
Добавим, что ранее Кремль через свои ручные СМИ заявил о том, что просит "Рождественского перемирия" на всей линии фронта. Официального ответа от Украины пока что нет.
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